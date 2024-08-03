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أحمد جودة - القاهرة - يخضع ثنائي منتخب مصر الأولمبي لكرة القدم، مساء اليوم، لفحص طبي من أجل حسم المشاركة في المباراة المقبلة أمام فرنسا في نصف نهائي أولمبياد باريس 2024.

وتعرض كل من أحمد مصطفى زيزو وأسامة فيصل ثنائي منتخب مصر الأولمبي، للإصابة خلال مواجهة منتخب باراجواي، في ربع نهائي دورة الألعاب الأولمبية الصيفية والتي انتهت بفوز الفراعنة بركلات الترجيح بنتيجة 5 / 4 بعد التعادل الإيجابي بهدف لكل منتخب.

فحص طبي يحسم موقف ثنائي المنتخب الأولمبي من مباراة فرنسا

ومن المقرر أن يحسم طارق سليمان طبيب منتخب مصر الأولمبي، أمر مشاركة الثنائي من عدمه بعد خضوعهما لفحص طبي وتدريبات استشفائية، من أجل حسم مصيرهما من اللحاق بالمباراة المقبلة أمام فرنسا من عدمه.

وشعر أسامه فيصل بإجهاد عضلي وآلام في العضلة الضامة، فيما شكى زيزو من آلام شديدة في العضلة الضامة.

وتقام مباراة منتخب مصر الأولمبي أمام نظيره الفرنسي صاحب الأرض والجمهور، على ملعب جروبام بمدينة ليون الفرنسية يوم الإثنين المقبل.

