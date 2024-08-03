نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوة واحدة تفصل فوفانا عن الاتفاق في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - ألقت تقارير صحفية سعودية الضوء على اقتراب الإيفواري سيكو فوفانا نجم خط وسط النصر السعودي من العودة إلى صفوف الاتفاق السعودي مرة أخرى وذلك في الموسم المقبل.



ولفتت صحيفة الرياضية السعودية أن سيكو فوفانا كان قد قضى فترة إعارة مع الاتفاق من يناير الماضي حتى نهاية الموسم الماضي.



وأشارت الصحيفة السعودية إلى أن سيكو فوفانا يبتعد بعد عودته من الإعارة إلى الاتفاق عن حسابات الجهاز الفني للنصر في المرحلة المقبلة.



وأوضحت الصحيفة السعودية أن انضمام الإيفواري سيكو فوفانا إلى الاتفاق أصبح قريبا بعد توصل الأطراف الثلاثة إلى اتفاق بينما يتبقى فقط بعض الإجراءات الإدارية من أجل إتمام الصفقة.



وأكدت الصحيفة السعودية أن الاتفاق دخل في مفاوضات مع النصر من أجل التعاقد مع سيكو فوفانا بناءًا على طلب المدير الفني الإنجليزي ستيفن جيرارد.



وأفادت الصحيفة السعودية بأن فوفانا عاد إلى النصر والتحق بمعسكر البرتغال مع العالمي استعدادًا لمنافسات الموسم المقبل.



وألمحت الصحيفة السعودية أن سيكو فوفانا البالغ من العمر 29 عامًا كان قد انضم إلى صفوف النصر في صيف عام 2023 قادمًا من لانس الفرنسي.