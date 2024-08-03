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أحمد جودة - القاهرة - يسعى يوفنتوس الإيطالي للإستغناء عن مهاجمه فيديريكو كييزا، حيث تم استبعاده من المشاركة في مباراة الفريق الودية أمام فريق بريست الفرنسي.



وطلب اليوفي مبلغ 20 مليون يورو للإستغناء عن خدمات اللاعب.

يوفنتوس يسعى للاستغناء عن كييزا





وفي الأيام الأخيرة عقد اللاعب ومدرب يوفنتوس إجتماعا لحسم مصير كييزا، حيث ستكون الأسابيع الأخيرة في فترة الانتقالات الصيفية الجارية حاسمة في معرفة مصير المهاجم.



كما تم إستبعاد دانييلي روغاني والبرتغالي تياجو ديالو من المشاركة في المباراة، حيث تسعى بعض الأندية للحصول على خدمات روغاني.



وكان أهلي جدة السعودي قد تقدم بعرض لضم فيديريكو كييزا مهاجم يوفنتوس لكن اللاعب رفض الإنتقال إلى النادي السعودي.

