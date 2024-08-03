الرياضة

يوفنتوس يسعى للاستغناء عن كييزا

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أحمد جودة - القاهرة - يسعى يوفنتوس الإيطالي للإستغناء عن مهاجمه فيديريكو كييزا، حيث تم استبعاده من المشاركة في مباراة الفريق الودية أمام فريق بريست الفرنسي.


وطلب اليوفي مبلغ 20 مليون يورو للإستغناء عن خدمات اللاعب.

يوفنتوس يسعى للاستغناء عن كييزا 
 


وفي الأيام الأخيرة عقد اللاعب ومدرب يوفنتوس إجتماعا لحسم مصير كييزا، حيث ستكون الأسابيع الأخيرة في فترة الانتقالات الصيفية الجارية حاسمة في معرفة مصير المهاجم.


كما تم إستبعاد دانييلي روغاني والبرتغالي تياجو ديالو من المشاركة في المباراة، حيث تسعى بعض الأندية للحصول على خدمات روغاني.


وكان أهلي جدة السعودي قد تقدم بعرض لضم فيديريكو كييزا مهاجم يوفنتوس لكن اللاعب رفض الإنتقال إلى النادي السعودي.
 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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