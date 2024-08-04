نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. سر غياب كهربا عن مران الأهلي وموقفه النهائي من الرحيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حسم النجم الدولي محمود كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، موقفه النهائي بشأن رحيله عن القلعة الحمراء، خلال فترة الانتقالات الصيفية في الموسم الحالي.

كريم رمزي يكشف موقف كهربا من الرحيل عن الأهلي

وأكد الإعلامي كريم رمزي عبر برنامجه "رقم 10" المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري:" كهربا يرغب في الرحيل عن النادي الأهلي، ويدرس عدد من العروض الخليجية للانتقال إلى أحدهما ".

وتابع:" علاقة كهربا ومارسيل كولر ليست في أفضل حالاتها، واللاعب لا يحب الجلوس على دكة البدلاء، وحينما يحدث ذلك "بياكل نفسه".

وأشار:" وفقا لمصدر مقرب من كهربا، فإن اللاعب لا يحضر مران الفريق الجماعي منذ يومين، وحصل على أذن من النادي بسبب تعرضه لنزلة برد".

وأتم:" تلقى كهربا عرض من احد الأندية السعودية ولكن المقابل المادي لم يعجبه، ولكن الجديد هو وجود عرض من نادي قطري، ولكن المحادثات حتى الآن شفهية فقط".