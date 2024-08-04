نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مانشستر سيتي يوافق على رحيل أحد نجومه بشروط في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن عدم ممانعة مانشستر سيتي لبيع أحد نجومه الكبار خلال فترة الانتقالات الحالية.

حيث أكدت التقارير أن إدارة النادي الإنجليزي قررت الموافقة على بيع اللاعب شرط وجود عرض يحقق رغبات النادي.

وكان مانشستر سيتي قد حقق لقب البريميرليج بالموسم الماضي بعدما قد الفريق مستوى مميز طوال فترات الموسم.

وتسعى إدارة النادي الأزرق إلى استمرار التتويج بالألقاب المختلفة على مدار الموسم.

مانشستر سيتي يستغني عن ألفاريز

وأوضحت التقارير الصحفية، أن النادي الإنجليزي سوف يستغني عن جوليان ألفاريز بعدة شروط.

ومن تلك الشروط أن يكون الاستغناء عن اللاعب بشكل نهائي وليس على سبيل الإعارة.

وأشارت التقارير إلى أن النادي سوف يطلب مبلغًا ضخمًا للتخلي عن اللاعب، وأن الأيام المقبلة ستكون حاسمة.