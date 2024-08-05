نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة المصري وزد بدوري نايل والقنوات الناقلة في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري لمواجهة نظيره فريق زد بالجولة الثالثة والثلاثين من منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويأمل النادي المصري في تحقيق الفوز بهذه المباراة لتعزيز موقعه في جدول الدوري والمنافسة على المراكز المتقدمة.

كان على ماهر المدير الفني للفريق قد منح لاعبيه راحة سلبية لمدة ثلاثة أيام بعد مباراة سموحة والتي انتهت بفوز الأخير بهدف مقابل لاشئ بالجولة الثانية والثلاثين من منافسات الدوري.

ويستأنف الفريق البورسعيدي تدريباته الجماعية اليوم الأثنين على ملعب ستاد الكلية الحربية بمعسكره المغلق بأحد الفنادق بالقاهرة.

وتأكد غياب اللاعبين دبش ودغموم عن مباراة زد المقبلة وذلك بسبب تراكم الإنذرات حيث يشكل هذا الغياب تحدي كبيرا للجهاز الفني والسعي للبحث عن بدائل مناسبة لتعويض غياب اللاعبين وضمان استقرار الفريق خلال المباراة.

موعد مباراة المصري ضد زد

تنطلق هذه المباراة في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء يوم الاربعاء الموافق الرابع عشر من أغسطس الجاري على ملعب ستاد برج العرب.



القنوات الناقلة لمباراة المصري وزد

ومن المقرر أن تذاع هذه المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لجميع مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز.

