نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منتخب مصر للسباحة التوقيعية تاسعًا في الأولمبياد متفوقًا على استراليا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حقق منتخب مصر للسباحة التوقيعية المركز التاسع في أول مسابقة جماعية بنقاط هي الاعلي في تاريخ السباحة المصرية.

ورغم المنافسة القوية مع أحسن عشر دول علي مستوي العالم تفوقت السباحة التوقيعية المصرية علي استراليا.

بينما تفوق منتخب المكسيك صاحب التاريخ العريق على منتخب مصر بفارق نقطه وتفوق منتخب أمريكا على منتخب مصر بخمسة نقاط.

وجاءت الصين في المركز الأول ثم إسبانيا في المركز الثاني وحل منتخب إيطاليا في المركز الثالث وفرنسا في المركز الرابع وكندا في المركز الخامس.

ويضم منتخب مصر للسباحة التوقيعية 9 لاعبات بواقع 8 لاعبات أساسيات ولاعبة احتياطي وهم: نهال سعفان، هانا هيكل، نادين وسام، سندس أحمد، سلمي طارق، مريم أحمد، فريدة عمرو، أمينة أحمد، ملك طوسون.

وشهدت منافسات السباحة التوقيعية مشاركات 10 دول وهم: مصر وفرنسا

استراليا وكندا والمكسيك وإيطاليا وامريكا واليابان واسبانيا والصين.

وتعد الدول المشاركة الأفضل على مستوى العالم في المنافسات التى تعد نهائي عالم.

وتعد الدول المشاركة في أولمبياد باريس الاقوي على المستوى العالمي مما يزيد من صعوبة المنافسات.

وعقد المهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية ورئيس اتحاد السباحة إجتماعا مع منتخب السباحة التوقيعية صباح اليوم حاول خلاله أخرج اللاعبين من حالة التوتر والقلق قبل مشاركات اليوم في أول منافسات دورة الألعاب الأولمبية للسباحة التوقيعية.