نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الزمالك السابق يتغزل في المنتخب الأولمبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد بشير التابعي نجم الكرة المصرية السابق، أن منتخب مصر الأوليمبي جيل مبشر للمستقبل، وقدم مستوى جيد مع مدرب محترم بحجم ميكالي، رغم الصعوبات والعراقيل التي تعرض لها ورغم ذلك لم يعترض البرازيلي على أي شئ، واستطاع صناعة الفارق، والجميع يستحق التحية، مضيفا بأن ميكالي مدرب لا غني عنه ورحيله سيكون خسارة عن الكرة المصرية.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على etc: "لم أتوقع أداء منتخب مصر الأوليمبي أمام فرنسا في الشوط الأول، وكنت متفائل بالقدرة على تحقيق المكسب خصوصا بعد إهدار المنتخب الفرنسي أكثر من فرصة محققة واصطدام الكرة بالعارضة والقائم.. ولو تم تقديم المساعدة لهؤلاء اللاعبين والجهاز الفني كنا سنقدم مستوى أفضل من ذلك".

وأضاف: "الفريق بالكامل والجهاز الفني بقيادة ميكالي قدموا مستوى جيد، وميكالي (ساحر) ونجح في صناعة توليفة رائعة من اللاعبين خلال البطولة، وحسام عبدالمجيد ظهر بمستوى طيب في المنتخب، وكان من أبرز اللاعبين، وهناك عناصر تستحق المشاركة باستمرار مع أنديتها، واللاعبين قدموا مستوى مميز خلال البطولة، ويجب المحافظة عليهم والبناء عليهم للمستقبل".

وأكمل: "هناك لاعبين يجب منحهم الفرصة مع المنتخب الأول، وهناك عناصر عندما تتواجد مع النجوم المميزة بقيادة حسام حسن سيكون لهم مستقبل جيد، وبمرور الوقت سوف يكتسب اللاعبين الخبرات المطلوبة".