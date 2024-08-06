نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أولمبياد باريس.. خسارة محمد جبر أمام الإيرانى محمد هادى سرافى في المصارعة الرومانية وزن 97 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فشل المصارع المصري محمد جبر في بلوغ المباراة النهائية في المصارعة الرومانية وزن 97 كيلو بالخسارة من الإيرانى محمد هادى سرافى الحاصل على برونزية أولمبياد طوكيو 2020.



ومن المقرر أن يخوض محمد جبر غذا مباراة تحديد المركز الثالث من أجل حصد الميدالية البرونزية.



وكان محمد جبر قد تأهل إلى الدور نصف نهائي من أولمبياد باريس في المصارعة الرومانية عقب فوزه على البيلاروسي أبو بكر خاسلاخانو 4-1.



كما فاز محمد جبر قبل ذلك على الصربي ميهالي كاجايا 6-1 في دور الستة عشر لوزن 97 كيلوغرام وذلك ضمن منافسات أولمبياد باريس 2024.