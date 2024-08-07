نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شبانة: قولا واحدا.. الأهلي لن يخوض كأس مصر وكولر إلى سويسرا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي محمد شبانة عبر برنامجه الإذاعي من الآخر على شعبي اف ام، ان النادي الأهلي يعزم على عدم خوض منافسات كأس مصر.

شبانة: قولا واحدا.. الأهلي لن يخوض كأس مصر وكولر إلى سويسرا

وأضاف شبانة ان مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر قام بالفعل بحجز تذاكر الطيران لقضاء عطلته الصيفية في بلاده ليعلن بشكل واضح عدم موافقته لخوض فريقه للبطوله لحصولهم على بعض الراحة بعد الأرهاق الشديد الذي تعرضوا له طيلة الموسم.

واختتم شبانه قائلا: الجبلاية لم تصدر قرارها الرسمي بشأن الكأس حتى الان والقوا بالكرة في ملعب حسام حسن المدير الفني للفريق.

