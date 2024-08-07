حارس المصري يشكر الإدارة والجماهير بعد تلقي الدعم إثر إصابته

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أحمد جودة - القاهرة - أعرب عصام ثروت لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري عن امتنانه العميق لمنظومة النادي المصري بأكملها على الدعم الذي تلقاه بعد تعرضه لإصابة.

حارس المصري يشكر الإدارة والجماهير

وخص الحارس بالشكر كامل أبوعلي رئيس النادي، الذي لم يدخر جهدًا في تقديم الدعم المعنوي والمادي له منذ لحظة إصابته، متحملًا تكلفة العلاج والعبء المالي الكبير الذي رافق فترة التعافي.

وجه ثروت شكره الجزيل لاحد أعضاء مجلس الإدارة، الذي كان داعما قويا له طوال فترة الإصابة، ولم يتوانَ عن التواصل المستمر معه لتسهيل جميع أمور السفر والعلاج.

وأكد عصام أن عضو المجلس لم يبخل بأي جهد أو وقت لمساعدته في تجاوز محنته الصحية.

وعبر اللاعب عن امتنانه الكبير لجميع الأشخاص الذين سألوا عنه وقدموا له الدعم، مشيرًا إلى أن هذا الدعم المعنوي كان له أثر إيجابي كبير على نفسيته خلال فترة التعافي.

وجه الحارس شكره الخاص لجمهور بورسعيد على الدعم والمساندة المتواصلة التي أظهرها له خلال فترة إصابته معربا عن فخره الكبير بانتمائه للنادي المصري، مؤكدًا أن هذا الانتماء يزيد من عزيمته وإصراره على العودة بقوة إلى الملاعب وتقديم أفضل أداء ممكن للنادي الكبير وجماهيره الوفية.