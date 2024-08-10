جوارديولا يتوعد جماهير مانشستر يونايتد

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أحمد جودة - القاهرة - كشف بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، عن رغباته للموسم الجديد، الذي سينطلق بمواجهة مانشستر يونايتد في الدرع الخيريه اليوم 10 أغسطس.

يلتقي مانشستر يونايتد مع مانشستر سيتي في الدرع الخيريه اليوم السبت، 10 أغسطس في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة.

تواجه الفريقين‏ تاريخيًا في 193 لقاء، حيث جاءت المبارايات بـ79 انتصار لـصالح مانشستر يونايتد، و61 انتصار لـصالح مانشستر سيتي، وخيم التعادل على 53 لقاء.

تصريحات نارية من بيب جوارديولا

أوضح بيب جوارديولا أن رغبته بتحقيق الفوز على مانشستر يونايتد، في المباراة الأولى بالموسم، لتكون انطلاقة قوية لموسم جيد، وتحقيق كل البطولات الممكنة.

يذكر أن آخر مباراة بين الفريقين في الدرع الخيريه كانت موسم 2011، وانتهت بفوز مانشستر يونايتد بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين.