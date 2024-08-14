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أحمد جودة - القاهرة - احتفلت بوتسوانا بعودة بطلها ليتزيلي تيبوغو الذي أهدى البلد الواقع في جنوب القارة الإفريقية أول ميدالية ذهبية أولمبية في تاريخه بالفوز بسباق 200 م في باريس.

بوتسوانا تحتفل بتيبوغو الحائز على الذهبية الأولى في تاريخها

وأشار صحافيو فرانس برس إلى أن العدّاء الشاب البالغ من العمر 21 عامًا، وصل إلى مطار العاصمة غابورون في وقتٍ مبكرٍ من بعد ظهر الثلاثاء، وكان في استقباله مئات المشجعين الذين ارتوا قمصانًا حملت ألوان العلم البوتسواني، الأزرق السماوي والأسود، إضافة إلى راقصين تقليديين.

وقامت عائلات وأطفال وكبار في السن، إضافةً إلى عددٍ كبيرٍ من الشباب، بالتصفيق والغناء، قبل التوجّه إلى الاستاد الوطني لمواصلة الاحتفالات.

وأُعلن بعد ظهر اليوم الثلاثاء عطلة رسمية، تمامًا مثل يوم الجمعة الفائت، للاستمتاع بـ "ظاهرة بوتسوانا" الذي فاز بالميدالية الذهبية لسباق 200 م، وكذلك الفضية في سباق التتابع 4 مرات 400 م، فوصل إجمالي عدد الميداليات الأولمبية التي أحرزتها بوتسوانا في تاريخها إلى أربعٍ.

وأدّى رئيس البلاد موكجويتسي ماسيسي الذي كان يرتدي سترةً زرقاء وربطة عنق مطابقة، بضع خطوات رقصٍ على المدرج تحت مظلةٍ كان يحملها أحد المساعدين لحمايته من أشعة الشمس، قبل أن يُرحّب بعودة الفريق الأولمبي.