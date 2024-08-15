نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس اللجنة الأولمبية: حطب خالف كل اللوائح وعمل على إيقاف الرياضة المصرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، إن الرياضة المصرية كانت معرضة للإيقاف بسبب هشام حطب رئيس اللجنة السابق ولجوءه للأولمبية الدولية والمحكمة الرياضية والتي رفضت دعواه من ساعات بالغاء قرار سقوط عضويته وتغريمه بـ3 ألاف دولار.

ياسر إدريس: قرار عزل حطب سليم وقانوني

أكد إدريس خلال برنامج على مسئوليتي مع الإعلامي أحمد موسى إن حطب خالف كل اللوائح واتخذ قرارات دون الرجوع لمجلس الإدارة ومن ضمن المخالفات خروج 300 ألف دولار سلفة من اللجنة لاتحاد الفروسية ببنود غير منضبطة ودخلت في إطار تلاعب في العملة بالاضافة إلى شراء سيارات دون سداد تأميناتها مما يزيد على اللجنة مديونياتها.

وأضاف إن قرار عزل حطب سليم وقانوني بدليل حكم الكاس بصحة موقف مصر في الشقين اللجنة الأولمبية واتحاد الفروسية والتأكيد على عدم وجود تدخل حكومي.