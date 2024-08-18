نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة تشيلسي ضد مانشستر سيتي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقام اليوم الأحد الموافق 18/8/2024، مباراة تجمع بين فريق مانشستر سيتي ضد نظيره تشيلسي في افتتاح مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، في المواجهة التي ينتظرها عشاق الساحرة المستديرة ومحبي كرة القدم في جميع أنحاء العالم.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي في الدوري الانجليزي

وتنطلق صافرة حكم مباراة اليوم الأحد بين فريق مانشستر سيتي ضد نظيره تشيلسي، في افتتاح مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، في تمام الساعة السادسة ونصف مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

ويحتضن ملعب «ستامفورد بريدج» معقل البلوز، مباراة اليوم بين تشيلسي ومانشستر سيتي، الذي تقام ضمن منافسات الجولة الافتتاحية من مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2024/25.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي

وتذاع مباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي، عبر شاشة قنوات بي إن سبورتس القطرية والمشفرة، وبالأخص قناة beIN SPORTS HD 1.

معلق مباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي في الدوري الانجليزي

ويعلق عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس على مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي المعلق الرياضي التونسي الشهير عصام الشوالي.

