انت الأن تتابع خبر مواجهة نارية منتظرة.. موعد مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي والقنوات الناقلة وتشكيلة الفريقين والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يشعر عشاق كرة القدم حول العالم بحماس وترقب لموعد مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي، حيث تتجه أنظار محبي اللعبة إلى ملعب ستامفورد بريدج يوم الأحد القادم، الذي سيشهد اللقاء المنتظر بين فريقي تشيلسي ومانشستر سيتي ضمن الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز، وتعتبر هذه المباراة واحدة من أبرز مواجهات الموسم، خصوصاً أن مانشستر سيتي يسعى لتحقيق بداية قوية للدفاع عن لقبه للموسم الثالث على التوالي، بينما يأمل تشيلسي في بدء الموسم بأفضل شكل ممكن تحت قيادة مدربه الجديد، وفيما يلي سوف نوضح القنوات الناقلة والتشكيلات المتوقعة.

موعد مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي

سوف تقام الجولة الأولى بين تشيلسي ومانشستر سيتي يوم الأحد 18 أغسطس 2024، وستنطلق صافرة البداية في الساعة 6:30 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، و7:30 مساءً بتوقيت الإمارات، وتعتبر هذه المباراة من أبرز مواجهات الدوري الإنجليزي الحديثة، حيث يتوقع أن يقدم الفريقان أداءً متميزًا، ومن الجدير بالذكر أن آخر لقاء بينهما على ملعب ستامفورد بريدج انتهى بالتعادل المثير 4-4، مما يزيد من أهمية المباراة ويجذب انتباه الكثيرين.

القنوات الناقلة مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي

سوف يتم عرض مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بالكامل على قناة بي إن سبورت 1، وسيكون المعلق عصام الشوالي، كما سوف يتم عرضها أيضاً على قناة beIN 4K مع نفس المعلق.

تشكيل فريق مانشستر سيتي

حراسة المرمى: إيديرسون مواريش.

إيديرسون مواريش. خط الدفاع: كايل ووكر، جون ستونز، جوشكو جفارديول، ومانويل أكانجي.

كايل ووكر، جون ستونز، جوشكو جفارديول، ومانويل أكانجي. خط الوسط: ماتيو كوفاسيتش، برناردو سيلفا، وكيفين دي بروين.

ماتيو كوفاسيتش، برناردو سيلفا، وكيفين دي بروين. خط الهجوم: فيل فودين، جيريمي دوكو، وإيرلينج هالاند.

تشكيل فريق تشيلسي