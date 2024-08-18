انت الأن تتابع خبر الحسين اربد والأهلي في صدارة دوري المحترفين والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - احتل فريقا الحسين اربد والأهلي، صدارة ترتيب فرق دوري المحترفين لكرة القدم، بعد ختام منافسات الأسبوع الثاني من الدوري الأردني للمحترفين CFI لموسم 2025/2024.

وشهدت الجولة العديد من المفاجآت ابرزها تعثر القطبين الفيصلي والوحدات بالتعادل مع السلط ومغير السرحان.

وحقق شباب الأردن فوزاً على ضيفه الجزيرة 1-0، عن طريق خالد عصام د.88.

وتغلب الأهلي على مستضيفه معان بثنائية مقابل هدف حملت توقيع، حسام أبو سعدة د.10، وأنس أبو طعيمة د.58، ورد أصحاب الأرض عبر حسين عبيدات د.73.

وتعادل السلط مع ضيفه الفيصلي 1-1، افتتح الفيصلي التسجيل عبر عمر هاني د.1، فيما أحرز محمد أبو رزق د.64 هدف السلط .

وتفوق الحسين على مستضيفه الرمثا 2-1، تقدم الضيوف عبر لاعب الرمثا عامر أبو هضيب بالخطأ في مرمى فريقه د.13، ثم عارف الحاج د.53، فيما أحرز هدف أصحاب الأرض الوحيد يوسف شيخموس د.81.

وفاز الصريح على شباب العقبة 5-1، عن طريق ياسر الرواشدة د.8، ومحمود ذيب د.11، وعلي عبد الناصر د.16، محمد العكش د.64، و90+3، وسجل هدف الضيف الوحيد أمادو ساني د.84.

وتعادل مغير السرحان مع ضيفه الوحدات 1-1، افتتح مهند سمرين د.52 التسجيل للوحدات، ليرد المغير عبر محمود فريتخ د.90+5.

وتصدر الأهلي ترتيب الفرق برصيد 6 نقاط وبفارق الأهداف عن الحسين، يليه الوحدات والسلط 4، ثم الصريح والرمثا وشباب الأردن 3، الفيصلي 2، معان ومغير السرحان 1، الجزيرة وشباب العقبة (دون نقاط) .