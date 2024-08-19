نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على قرعة بطولة إفريقيا لشباب كرة اليد 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أسفرت قرعة بطولة إفريقيا لشباب كرة اليد مواليد 2004 التي تستضيفها تونس الشهر المقبل عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الأولي وتونس في المجموعة الثانية.

وذكر المركز الإعلامي للاتحاد المصري لكرة اليد اليوم الإثنين أن الاتحاد الأفريقي لكرة اليد أجري قرعة اليد للبطولة التي ستقام في تونس خلال الفترة من 9 إلى 16 سبتمبر المقبل حيث تواجدت مصر في المجموعة الأولي مع المغرب وغينيا ومالي، بينما جاءت تونس على رأس المجموعة الثانية والتي ضمت معها لبيبا ورواندا والجزائر.



ويخوض منتخب شباب كرة اليد المصري معسكرًا تحت قيادة المدير الفني طارق محروس، في الوقت الحالي بالمركز الأولمبي بالمعادي في القاهرة، استعدادا للبطولة القارية.



الجدير بالذكر أن منتخب مصر للشباب لكرة اليد قد توج في آذار/مارس الماضي بلقب دورة الألعاب الأفريقية التي أقيمت في غانا، بعد الفوز على المنتخب الأول للكونغو الديمقراطية.

