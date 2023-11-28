مشهوره سناب شات السعودية جننت الشباب بوصلة رقص في بث مباشر

فنون - ياسمين التهامي - تصدرت الفنانه وعارضة الازياء الشهيره للغايه ديمي روز مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث بسبب الفيديو القوي الذي نشرته علي حسابها على موقع انستغرام ومواقع السوشيال ميديا

مشهوره سناب شات تتحدي سما المصري عبر صفحتها الرسميه علي سناب شات وقامت بهذا التصريح بناء علي طلب متابع لها ودعت الفنانه سما المصري في تحدي جديد معها علي سناب شات وقامت هذه الفنانه بارتداء ملابس داخليه فقط وقامت بالخروج والتصوير

علي صفحتها علي سناب شات وقامت بوصله رقص وحصل هذا الفديو الذي قامت بنشره علي عدد كبير من الاشخاص علي منصه سناب شات.. اتفرج

تحدت مشهوره سناب شات امام الجميع الفنانه سما المصري في وصله رقص امام الجميع واشتهرت فتاه سناب شات في دوله السعودية والوطن العربي علي انها لها تأثير كبير علي المحتوي الذي تقوم به داخل الوطن العربي.