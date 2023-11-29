متقولش معرفش !!.. بيان هام من الحكومة بوضع ” 7 شروط هامة للطلاق ” حتى يقع فعليا بين الزوجين.. متجيش تقول معرفش

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - أصدرت الحكومة بيانًا هاما يحدد “7 شروط أساسية للطلاق”، بهدف التصدي للارتفاع الملحوظ في نسبة الطلاق في مصر وتقليل تأثيراته السلبية على الأسر والمجتمع خلال مشاركته في احتفالية الأم المثالية والمرأة المصرية لعام 2023، أكد وزير العدل، المستشار عمر مروان، أن القانون الجديد للأحوال الشخصية يتضمن بنودا وقرارات جديدة تستهدف تقليل حدوث الطلاق وفي هذا السياق، وضع القانون شروطا صارمة يجب تحقيقها قبل السماح بوقوع الطلاق بين الزوجين، بهدف توجيه الأطراف نحو الحوار والتفاهم تأتي هذه الإجراءات كخطوة إيجابية نحو تعزيز استقرار الأسرة المصرية وتعزيز مفهوم الحوار والتفاهم في علاقات الزواج.

ما هي الشروط التي وضعتها الدولة لوقوع الطلاق

في سياق شروط وأحكام إجراءات الطلاق في مصر، يتعين على الزوج أن يكون في حالة وعي تامة عند نطق كلمة الطلاق لتعتبر صحيحة وملزمة قانونيا يتاح للزوجة ثلاث طلقات خلال فترة الزواج، حيث يعتبر الطلاق الشفوي واحدة سواء كانت بصيغة كلمة الطلاق أو بأي إشارة تظهر إرادة الزوج. يحق للزوج أن يتمتع بحق الطلاق أو العودة دون الحاجة إلى تفويض رسمي، وفي حالة التفويض الرسمي، يسري ذلك لمدة 60 يوما لإعتماد الطلاق.

يجب على الزوج أو الزوجين التوجه إلى محكمة الأسرة أو مأذون شرعي لتسجيل الطلاق والاعتراف به تنتهي العلاقة الزوجية في حالات الخلع أو الوفاة أو الطلاق، ويشترط أن يكون الزوجان بالغين وأن يكون الزواج قانونيا وفقا للضوابط المحددة يلزم أن يكون الطلاق ناتجا عن إرادة متبادلة بين الطرفين، ويجب أن يحدث في مجلس واحد بحضور شاهدين لتكتمل صحة الإجراء.