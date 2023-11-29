[دلعي جوزك ليلة الخميس .. استخدمي خلطة زيت الزيتون مع القرنفل في هذا المكان قبل النوم ولن تستغني عنهم طوال حياتك .. النتيجة هتبهرك مجربة ومضمونة 100%]

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - اهتمام المرأة بنفسها بشكل عام سواء الشعر أو البشرة يُزيد من الثقة بالنفس بشكل ملحوظ، كما أنه يُعزز الصحة النفسية ويعود بالكثير من الفوائد سواء عليكِ أو على أسرتك عامةً، لذلك دائمًا ما تبحث السيدات عن كل ما هو جديد في عالم التجميل والموضة حتى تحافظ على أناقتها فهي فطرة طبيعية خُلقت بها كل امرأة، والأمر لا يحتاج إلى شراء المنتجات باهظة الثمن بل هناك العديد من المواد الطبيعية التي تعطي نتائج فعالة بشكل ملحوظ ومنها القرنفل، وهو ما سنتحدث عنه من خلال هذا المقال.

زيت القرنفل للشعر

من خلال بعض الخطوات البسيطة يمكنك تحضير أفضل وصفة تُساعد على نمو الشعر وجعل رائحته مميزة، والخطوات هي كالآتي:

في وعاء مناسب قومي بوضع ملعقتين من زيت الزيتون الطبيعي.

ثم قومي بإضافة ملعقة من زيت القرنفل الأصلي.

امزجي المكونات ثم قومي بعمل حمام بخار حتى يصبح الزيت دافئًا.

ابدأي في وضع الخليط على فروة رأسك ودلكي جيدًا، ثم اتركيه لمدة 3 ساعات.

ثم اشطفيه جيدًا بالماء والشامبو، ومن الأفضل أن تقومي بتكرار الوصفة عدة مرات أسبوعيًا.

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فوائد زيت الزيتون والقرنفل للشعر

تساعد المواد الطبيعية في الحصول على شعر قوي وذو مظهر حيوي، خاصةً زيت القرنفل والزيتون وذلك لاحتوائها على عناصر غذائية هامة ومن أهم الفوائد التي تعود عليكِ الآتي:

يساعد على ترطيب الشعر في أقصر مدة ممكنة، مما يحميه من التعرض إلى الهيشان.

كما أن هذه الزيوت تساعد على منع مشكلة تساقط الشعر المزعجة.

بالإضافة إلى المساهمة في التخلص من قشرة الرأس والفطريات.