دوت الخليج - كتب احمد صلاح - ضعي زيت الزيتون علي القرنفل في هذا المكان ولن تستطيعي الاستغناء عنه حيث أن الكثير من النساء في جميع أنحاء الوطن العربي يعانون من مشكلات عديدة في شعرهم و يحلمون بالحصول على شعر لامع وصحي ولذلك يقومون بشراء مستحضرات التجميل الغالية الثمن وتكون بلا فائدة ويتجهون لإستعمال الوصفات الطبيعية وفي هذا المقال سوف نخبركم عن وصفة زيت الزيتون مع القرنفل.

فوائد زيت القرنفل للشعر

["جنني جوزك بجمالك" .. ضعي زيت الزيتون علي القرنفل في هذا المكان قبل النوم وشوفي الفرق .. هترجعي صبية حتى لو كنتي فوق ال 70"!!! ]

“جنني جوزك بجمالك” .. ضعي زيت الزيتون علي القرنفل في هذا المكان قبل النوم وشوفي الفرق .. هترجعي صبية حتى لو كنتي فوق ال 70″!!!

يساعد زيت القرنفل على علاج جميع مشاكل الشعر والجسم من خلال طحنه جيدا وإدخاله في العديد من الوجبات وهو الأمر الذي يعمل على تقوية الشعر وتنعيمه من الجذور حتي الأطراف بالإضافة إلي أنه يعمل على تنشيط الدورة الدموية في فروة الرأس مما يساعد على نمو الشعر وزيادة كثافته.

طريقة استخدام القرنفل مع زيت الزيتون للشعر

تستطيع بكل سهولة استخدام زيت القرنفل مع زيت الزيتون للشعر من خلال الطريقة التالية:

قم بإحضار بعض من بذور القرنفل مع 6 ملاعق من زيت الزيتون.

مع ضرورة إحضار بذور القرنفل المحمصة وطحنها جيدا لكي يصبح ناعما تماما وهو يعتبر أمر ضروري قبل الاستخدام حتى لا يفقد الفائدة الموجودة فيه.

ثم يتم وضع القرنفل الباودر في وعاء مناسب مع وضع زيت الزيتون فوقه وترك الخليط في زجاجة في مكان مظلم لمدة أسبوع وبعد مرور الوقت المحدد يجب تصفية الزيت من شوائب القرنفل واستخدامه على الشعر في شكل حمام زيت.