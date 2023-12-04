جوزك مش هيبص برا تاني .. 4 فوائد للقرنفل وزيت الزيتون كل ليلة على هذه الأماكن وشوفي بعينك المعجزة.. خلاص جوزك هيبقي خاتم في صباعك !!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - بما أن شعر المرأة يعتبر مفتاح جمالها، فلا عجب في أنها تولي اهتمامًا خاصًا للعناية به بشكل ممتاز. نظرًا للتكلفة المرتفعة لزيارة صالونات التجميل، يبحث العديد من النساء عن وصفات طبيعية يمكنهن استخدامها في منازلهن للعناية بشعرهن. في الفقرة التالية، سنقدم لك وصفة واحدة من أهم الوصفات التي تمنح نتائج مذهلة لصحة وجمال الشعر. تابعونا للمزيد من التفاصيل.

مكونات وصفة الزيتون والقرنفل

بما أن زيت الزيتون معروف بفوائده العديدة للشعر والبشرة، ونظرًا إلى أن القرنفل يعد واحدًا من أشهر الأعشاب المستخدمة في الوصفات الطبيعية التي تعود بالفائدة على الجلدين، فإن دمج الاثنين يمنح نتائج مذهلة لصحة وجمال الشعر. يمكنك إعداد وصفة تجمع بين القرنفل وزيت الزيتون وفقًا للإرشادات التالية:

1. امزجي ملعقتين من زيت القرنفل مع نصف كوب من زيت الزيتون، ثم ضعي الخليط على النار لمدة دقائق.

2. اتركي الزيت حتى يبرد، ثم ضعي كمية صغيرة من الزيت على شعرك، وقومي بتدليك فروة الرأس به.

3. اتركي الزيت على شعرك لمدة 20 دقيقة تقريبًا.

4. بعد ذلك، اشطفي شعرك بالماء واستخدمي الشامبو لغسله بعمق.

يُفضل تكرار هذه الوصفة ثلاث مرات في الأسبوع للحصول على النتائج المرغوبة وتعزيز صحة وجمال شعرك.

فوائد وصفة زيت القرنفل مع زيت الزيتون للشعر