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الحمام هيلمع .. ضعي "مسحوق الغسيل علي الزيت" بهذه الطريقة.. هيساعد في نظافة الحمام بشكل رائع

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دوت الخليج - كتب احمد صلاح  - هناك العديد من الأمور التي تشغل سيدات البيوت والتي من بينها وأكثرها اهمية هي العناية بنظفة المنزل بشكل لا يمكن النقاش فيه ، فهو من أهم الأولويات التي لا يمكن أن تتهاون أي سيدة منزل فيها ، وذلك حرصا علي أن توفر بيئة نظيفة خالية من الفيروسات والبكتيريا  بعيدا عن أفراد الأسرة ولعل أبرز تلك المناطق التي تهتم بنظافتها هي الحمام ، والذي سنعمل من خلال مقالنا هذا علي أن نوضح لكم طريقة جديدة ورائعة من أجل تنظيفه ولمعانه بشكل لا يصدق

– استعمال مسحوق الغسيل مع الزيت المغلي للتنظيف الحمام

  • أولا نقوم بوضع المقلاة علي درحة حرارة هادئة
  • ثانيا نقوم بوضع كمية من الزيت المستعمل في المقلاة بجانب مقدار معين من مسحوق الغسيل الذي تستعملين
  • يجب أن يتم الحرص علي تقليب المسحوق بشكل جيد مع الزيت ، حتي تطغي رائحة المسحوق في أرجاء المكان.

كيفية صنع الوصفة

  • ثم إضافة كيس من البكنج بودر إلي هذا الخليط والاستمرار في التقليب.
  • سيظهر بعض الريم نتيجة إضافة البيكنج باور ثم لا يلبث أن يختفي بمررو الوقت.
  • مع الاستمرار في التقليب أضيفي القليل من البيكربونات.
  • بجانب وضع كمية من ملح الليمون ثم بعد ذلك ارفعي ذلك المزيج من علي النار ستلاحظين تكون كتل.
  • وضع الخليط في برطمان.
  • من خلال استعماله مع صابون المواعين والسلك سيساعد في التخلص من الأوساخ نهائيا.
أحمد صلاح

أحمد صلاح

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