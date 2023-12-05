قنبلة فوائد وأحنا منعرفش قيمتها... ماذا يحدث لجسمك عند تناول فص ثوم يوميا في الصباح.. محدش هيقولك عليها غيري

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعد كثير من الناس لايعرفون قيمة وفوائد تناول الثوم حيث الثوم هو نبات عشبي ينتمي إلى عائلة البصل، وهو من التوابل الشائعة التي تستخدم في العديد من الأطباق المختلفة. كما أنه يستخدم في الطب التقليدي منذ قرون لفوائده الصحية المختلفة.ومن خلال موقعنا بوابة نيوز مصر سوف نوضح لكم اهم فوائد تناول الثوم

تعرف على اهم فوائد تناول الثوم

يحتوي الثوم على العديد من المركبات النشطة بيولوجيًا، مثل الأليسين والأليسين. هذه المركبات مسؤولة عن العديد من الفوائد الصحية للثوم، بما في ذلك:

تعزيز جهاز المناعة: يساعد الثوم على تعزيز جهاز المناعة عن طريق تحفيز إنتاج خلايا الدم البيضاء. كما أنه يساعد على حماية الجسم من العدوى.

خفض ضغط الدم: يساعد الثوم على خفض ضغط الدم عن طريق استرخاء الأوعية الدموية. كما أنه يساعد على تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

خفض الكوليسترول يساعد الثوم على خفض الكوليسترول عن طريق زيادة إنتاج الكوليسترول الجيد وخفض إنتاج الكوليسترول الضار. كما أنه يساعد على تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

مكافحة السرطان: يساعد الثوم على مكافحة السرطان عن طريق تثبيط نمو الخلايا السرطانية. كما أنه يساعد على تقليل خطر الإصابة بأنواع معينة من السرطان، مثل سرطان القولون والمستقيم.

تحسين صحة القلب والأوعية الدموية يساعد الثوم على تحسين صحة القلب والأوعية الدموية عن طريق خفض ضغط الدم وخفض الكوليسترول ومكافحة السرطان. كما أنه يساعد على تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

حسين صحة الدماغ يساعد الثوم على تحسين صحة الدماغ عن طريق حماية الخلايا العصبية من التلف. كما أنه يساعد على تقليل خطر الإصابة بمرض الزهايمر ومرض باركنسون.

تحسين صحة الجهاز الهضمي: يساعد الثوم على تحسين صحة الجهاز الهضمي عن طريق محاربة البكتيريا الضارة وتحفيز إنتاج العصارات الهضمية. كما أنه يساعد على تقليل خطر الإصابة بالعدوى المعوية.

تعرف على كيفية تناول الثوم

يمكن تناول الثوم بعدة طرق مختلفة، بما في ذلك:

مضغ الثوم الخام:يمكن مضغ الثوم الخام للحصول على فوائده الصحية. ومع ذلك، فإن الثوم الخام له رائحة قوية وقد يسبب عسر الهضم.

إضافة الثوم إلى الطعام والشراب: يمكن إضافة الثوم إلى الأطعمة والمشروبات المختلفة، مثل الحساء والصلصات والسلطات واليخنات.

ناول مكملات الثوم يمكن تناول مكملات الثوم للحصول على فوائده الصحية دون الحاجة إلى تناول الثوم الخام.