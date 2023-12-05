"الوصفه الطبيعيه للجمال".. كيف يمكن لزيت الزيتون والفازلين تحسين بشرتك لجمال لايقوم

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - زيت الزيتون الطبيعي يعتبر كنزًا من الفوائد الصحية والجمالية، وينبغي أن يكون عنصرًا أساسيًا في كل منزل. يتميز بتعدد استخداماته، سواء في الطهي أو العناية بالشعر والبشرة. وفي فصل الشتاء، يلجأ الكثيرون إلى الفازلين الطبيعي لترطيب البشرة بفعالية. نقدم لكم وصفة مبتكرة تجمع بين زيت الزيتون والفازلين للعناية الفائقة بالجسم وتحقيق نتائج مبهرة.
وصفة زيت الزيتون والفازلين:
لتحضير هذه الوصفة، ستحتاجين إلى:
– 2 ملعقة كبيرة من الفازلين
– ملعقة صغيرة من جل الصبار
– ملعقة صغيرة من النشا
– ملعقة صغيرة من زيت الزيتون
– ملعقة صغيرة من عصير الليمون
طريقة التحضير:
ابدئي بإذابة الفازلين في حمام مائي حتى يصبح سائلًا. امزجيه مع جل الصبار وتأكدي من خلطهما جيدًا ، أضيفي النشا واستمري في التحريك ، ثم أنهي الوصفة بإضافة زيت الزيتون وعصير الليمون للحصول على خليط متجانس.
تعرف على فوائد زيت الزيتون الصحية:
زيت الزيتون، المستخرج من ثمار الزيتون ، يحظى بشعبية في المطبخ المتوسطي ويستخدم في مستحضرات التجميل والأدوية. يعزز صحة القلب والأوعية الدموية بخفض الكوليسترول الضار ورفع الجيد ، ويقلل ضغط الدم. كما يحمي الدماغ من التلف ، مما قد يقلل من خطر الإصابة بمرض الزهايمر وباركنسون.
الفازلين آمن للاستخدام للغالبية ، لكن يجب على من لديهم حساسية تجاه البترول تجنبه ، يمكن أن يسبب انسداد المسام ، لذا ينصح باستخدامه بحذر لأصحاب البشرة الدهنية.