خراب بيوت .. صدمة كبيرة لأصحاب الإيجار القديم !! ..”هيطردوك من بيتك”.. تعديلات جديدة في قانون الإيجار القديم تعرف عليها فورًا

هل يمكن للمالك طرد المستأجر قبل عام 2027؟

وفقًا لأحدث التعديلات في قانون الإيجار القديم، أتاحت الحكومة للمالك الحق في إخراج المستأجر قبل انقضاء المدة المحددة، بشرط توفر مجموعة من الأمور الهامة، وتتضمن ذلك:

التلف والتعديل في العقار: إذا قام المستأجر بتلف المبنى أو إجراء تغييرات أو بناء إضافات في العقار دون أخذ موافقة النصاب (المالك)، يحق للمالك طرد المستأجر. تأخر السداد: في حالة تأخر المستأجر في سداد قيمة الإيجار المتفق عليها، يكون للمالك الحق في استرجاع الشقة أو العقار. تحويل نشاط العقار: إذا تم تحويل نشاط العقار من تجاري إلى سكني أو العكس من طرف المستأجر دون موافقة من المالك، يحق للمالك طرد المستأجر.

تلك الإجراءات تأتي في إطار حماية حقوق المالك وضمان استخدام المستأجر للعقار بطرق متفق عليها مسبقًا.