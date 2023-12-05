دوت الخليج - كتب احمد صلاح - «خليكي ست بيت شاطرة ووفري لجوزك» طريقه عبقريه لتحويل كوب حليب إلي كريم شانتيه بتاع الحلواني بملعقه واحده فقط جربيها وهتدعيلي ، الكريم شانتيه هو أحد المكونات الأساسية في العديد من الحلويات مثل التورتة والكيك والفطائر والمزيد يمكن العثور على الكريم شانتيه الجاهز في المتاجر، ولكن يمكن أيضًا تحضيره في المنزل باستخدام كوب من الحليب العادي.

طريقة تحضير الكريم شانتيه لتحضير الكريم شانتيه، ستحتاجين إلى: كوب من الحليب البارد.

2 ملعقة كبيرة من السكر البودرة.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

1/2 ملعقة صغيرة من الجيلاتين النباتي.

1/4 كوب من الماء الدافئ. طريقة التحضير: ابدئي بوضع نصف ملعقة صغيرة من الجيلاتين النباتي في إناء، ثم أضيفي ربع كوب من الماء الدافئ إليه وقومي بالتحريك حتى يذوب الجيلاتين تمامًا. في وعاء آخر، ضعي كوبًا من الحليب البارد، ملعقتين من السكر البودرة، وملعقة صغيرة من الفانيليا. استخدمي الخلاط الكهربائي واخفقي المكونات على أعلى سرعة لمدة 5 دقائق أو حتى يصبح المزيج ثقيلًا وكريميًا. أضيفي خليط الجيلاتين الذائب إلى خليط الحليب واخفقيهما معًا باستخدام الخلاط أو المضرب الكهربائي حتى يمتزجان تمامًا. صبي الكريم شانتيه في وعاء محكم الإغلاق واحفظيه في الثلاجة لمدة 30 دقيقة قبل استخدامه. هكذا يمكنك الاستمتاع بكريم شانتيه منزلي الصنع في وصفتك اللذيذة. نصائح عند عمل الكريم شانتيه للحصول على كريم شانتيه مثالي، يُنصح باتباع بعض النصائح: استخدام حليب بارد أو مثلج يمنع تكتل الكريم شانتيه. استخدام السكر البودرة يساعد في تجنب تكتل الكريم شانتيه. خفق الخليط على سرعة عالية للحصول على أفضل النتائج. تجنب خفق الخليط أكثر من اللازم حتى لا يتحول إلى زبدة. يمكن استخدام الكريم شانتيه الجاهز في الوصفات التي تتطلب كوب واحد من الحليب. يُمكنك أيضًا تجربة إضافة نكهات إضافية إلى الكريم شانتيه مثل الشوكولاتة، الفانيليا، النعناع، التوت، وغيرها. باستخدام هذه الطريقة، يمكنك توفير المال الذي تنفقه على شراء الكريم شانتيه الجاهز واستمتاع بتحضير كريم شانتيه طازج في منزلك.