هتنط من وشك.. أقوى ماسك لازالة الرؤوس السوداء والنتيجة من أول مرة

ماسك الجيلاتين والحليب

ماسك الجيلاتين والحليب من الماسكات التي أثبتت فعاليتها في القضاء على الرؤوس السوداء بطريقة مثالية، ولا يقتصر على ذلك الأمر فحسب بل يساعد في تقليل ظهور الحبوب على البشرة، ويمنحها الترطيب الدائم فضلا على ذلك يخلصها من الأوساخ والملوثات التي تسببها تغيرات البيئة لمسام بشرتك، والتي تسبب ظهور الرؤوس السوداء إليكم الطريقة الصحيحة لصناعة قناع الجيلاتين والحليب:

المقادير

1 ملعقة صغيرة من الجيلاتين البودرة

1/2 ملعقة صغيرة من الحليب

طريقة الاستخدام

في إناء مناسب يتم خلط كل من الجيلاتين مع الحليب، ثم يرفع على نار هادئة حتى يذوب الجيلاتين.

يترك الخليط حتى يبرد تماما، ثم يتم وضعه على وجهك لمدة 30 دقيقة ثم اغسلي وجهك باستخدام الماء الدافئ.

للحصول على أفضل النتائج يكرر الماسك ثلاث مرات أسبوعيا.

ماسك الطماطم

يعد ماسك الطماطم من الوصفات الفعالة التي تمنح البشرة العديد من الفوائد أبرزها تقشير البشرة وسد المسام الواسعة، وإزالة خلايا الجلد الميتة ومن ثم تنظيف الرؤوس السوداء، وذلك بفضل الإنزيمات الموجودة بداخل الطماطم فيما يلي الطريقة المثالية لعمل ماسك الطماطم المقشر للبشرة:

المكونات

ملعقة سكر

1 حبة طماطم مهروسة

بعض قطرات من عصير الليمون

طريقة التحضير