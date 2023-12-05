تخلصي من الشعر الزائد للأبد واعملي “وصفة الفازلين والنشا” لإزالته نهائيًا بدون ألم

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الفازلين والنشا يمثلان مكونات طبيعية يمكن استخدامها بشكل آمن وفعال لإزالة الشعر الزائد من الجسم يساعد الفازلين في ترطيب البشرة ومنع الجفاف، بينما يقوم النشا بتقشير البشرة وإزالة الشعر الزائد فيما يلي بعض وصفات تستخدم الفازلين والنشا لهذا الغرض، ونتعرف على مزيد من التفاصيل في السطور التالية في هذا السياق.

وصفة الفازلين و النشا لإزالة الشعر الزائد المكونات: ملعقة كبيرة من الفازلين.

ملعقة كبيرة من النشا. الطريقة: امزجي المكونات معًا حتى تحصلي على عجينة ناعمة. ضعي العجينة على المنطقة التي ترغبين في إزالة الشعر منها. اتركي العجينة لمدة 30 دقيقة. افركي العجينة بقطعة قماش أو منشفة مبللة. اشطفي المنطقة بالماء البارد. وصفة الفازلين و النشا وزيت الزيتون المكونات: ملعقة كبيرة من الفازلين.

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون. الطريقة: امزجي المكونات معًا حتى تتكون عجينة ناعمة. ضعي العجينة على المنطقة التي ترغبين في إزالة الشعر منها. اتركي العجينة لمدة 30 دقيقة. افركي العجينة بقطعة قماش أو منشفة مبللة. اشطفي المنطقة بالماء البارد. وصفة الفازلين و النشا والسكر المكونات: ملعقة كبيرة من الفازلين.

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة كبيرة من السكر. الطريقة: امزجي المكونات معًا حتى تتكون عجينة ناعمة. ضعي العجينة على المنطقة التي ترغبين في إزالة الشعر منها. افركي العجينة بقطعة قماش أو منشفة مبللة. اشطفي المنطقة بالماء البارد.