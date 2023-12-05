سعودية توفي زوجها فتزوجت من شقيقه الأصغر .. وفي ليلة الزفاف أخبرها بمفاجاة جعلتها تنتحر على الفور

ظهرت لها فكرة شريرة في ذهنها، حيث قررت التخلص من زوجها مرغمة على عدم قبول فكرة أن يكون لديها أو يكون لغيرها. ففعلت السوء وأضافت السم إلى طعامه، وبعد تناوله توفي على الفور انتهت مراسيم العزاء، وبعد مرور فترة قرر الشقيق الأصغر أن يتزوج من زوجة أخيه المتوفي ورغم المقاومة الشديدة، وافقت الزوجة أخيرا في ليلة الزفاف، كشف الزوج لها سرا كان أخوه قد كتمه عنها قبل وفاته كان يخطط لإعداد احتفال ضخم لاقتراب عيد ميلادها، وقد حجز لهم تذاكر سفر لقضاء أسبوع خارج البلاد أصيبت الزوجة بصدمة عند سماع هذا الخبر، وكان الأمر صعبًا عليها حقا حيث اعتبرت أن زوجها ظلمها وأساء الظن به.

بقيت الفتاة تشكو حظها ولم تستطع نسيان زوجها السابق، الذي ظلمته، وظلت تشك في أنه يخونها مع صديقتها قررت أخيرًا بعد صراع داخلي أن تطلب الطلاق من الزوج الجديد وتترك تلك البيئة لأنها تذكرها بزوجها السابق.