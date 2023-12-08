ضاع عمرنا واحنا بنحطه في مكان غلط وفاكرين النت بيتسرق ” .. ضع الراوتر فورًا في تلك الأماكن وستنبهر بسرعة النت .. النت عندك هيبقى زي الطلقة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - إذا قمت بوضع جهاز الراوتر في هذه الأماكن ستنبهر من النتيجة التي تحصل عليها من حيث سرعة شبكة الإنترنت، فهناك العديد من الأشخاص لديهم مشكلة في ضعف شبكة الإنترنت ولا يخطر على بالهم أن السبب وراء ذلك ربما يكون نتيجة لوضع جهاز الراوتر في مكان خاطئ يتسبب في ضعف الشبكة التي تصل إلى هواتفهم، فعلى الرغم من أن شبكة الإنترنت تتأثر بالعديد من العوامل إلا أن المكان الذي يتم وضع الراوتر به يمكن أن يكون من بين الأسباب الرئيسية لحدوث هذه المشكلة، ولهذا سنتعرف معاً على أفضل الأماكن التي يتم وضع جهاز الراوتر بها.

أفضل مكان لوضع الراوتر للحصول على شبكة إنترنت قوية

لماء التكنولوجيا بعضهم أثبت فعالية بعض الأماكن في الحصول على أقوى شبكة إنترنت من قبل جهاز الراوتر، وأبرز الأماكن التي حددوها باعتبارها مصدر قوي للشبكة ما يلي :

قم بوضع الجهاز الخاص بالإنترنت في أعلى مكان في المنزل.

المكان الذي يخلو من أي معادن لأن المعادن تؤثر على قوة الشبكة.

ارتكب الراوتر في مكان يكون واسع للحصول على شبكة بشكل أقوى.

لا تضع الراوتر في مكان يوجد به مدفأة.

أهم الأسباب وراء ضعف و انقطاع شبكة الإنترنت