كنز في بيتك معجزة زيت الزيتون والموز حتي لو عندك 70 سنة هترجعك شباب

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - عند خلط زيت الزيتون مع الموز، نحصل على وصفة فعالة تعمل على تفتيح البشرة والتخلص من التجاعيد منذ الاستخدام الأول تعزز هذه الوصفة المرونة والحيوية للبشرة، مما يجعلها خيارا مثاليا للسيدات اللاتي يتجاوزن سن السبعين ويبحثن عن وسيلة لتحسين مظهر بشرتهن والتخلص من البقع الداكنة سنوضح لكم في هذا المقال كيفية تحضير هذه الوصفة لتعود بشرتكم إلى شبابها.

مكونات وصفة الموز وزيت الزيتون

تتألف هذه الوصفة من عدة مكونات بسيطة وسهلة التحضير إليكم المكونات وكيفية تحضير الوصفة:

المكونات:

حبة موز مهروسة.

ملعقة من الفازلين.

ملعقة من زيت الزيتون.

ملعقة من الخميرة.

نقطة دم غزال.

طريقة التحضير:

في وعاء، ضعوا جميع المكونات وقوموا بخلطها جيدا حتى تتكامل. ثم ضعوا الخليط على البشرة واتركوه لمدة نصف ساعة. بعد ذلك، قوموا بغسل الوجه بالماء. ستلاحظون تفتيحا في لون البشرة وتقليلا للبقع والتجاعيد، وتحسينا في المرونة بعد أول استخدام.

تلك الوصفة تعتبر خيارا فعالا لتحسين مظهر البشرة والحفاظ على صحتها.

نصائح للتخلص من التجاعيد

بعض النصائح الهامة للتخلص من التجاعيد وتقليلها تشمل:

تناول الكمية الكافية من الماء يوميا. ضرورة ترطيب البشرة باستمرار باستخدام كريم مرطب على الأقل مرتين يوميًا. تطبيق فيتامين سي قبل النوم لتقليل ظهور التجاعيد. تنفيذ روتين يومي للعناية بالبشرة يشمل التنظيف والترطيب لمدة 10 دقائق. تضمين فواكه وخضروات صحية في النظام الغذائي. تناول العصائر الصحية مثل عصير الزنجبيل والكرفس. النوم على مخدة من الستان أو الحرير لتقليل تكوُّن التجاعيد على البشرة.

باتباع هذه النصائح، يمكنكم الحفاظ على صحة بشرتكم وتقليل ظهور علامات التقدم في السن.