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اوعي ترميهم تاني.. 7 أفكار سحرية لإعادة تدوير برطمان الزجاج من تاني اعرفيهم فورا .. ندمت اني معرفتهاش من زمان

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دوت الخليج - كتب احمد صلاح  - البرطمانات الزجاجية من الثوابت المنزلية ، فلا يوجد منزل الا ويحتوي علي العديد من البرطمنات الزجاجية ، حيث نحصل عليها من العديد من المنتجات التي يتم شرائها بشكل اساسي مثل برطمانات الصلصة، المخلل، المربى، والعسل ، ومن الجيد أن هذه البرطمنات متعددة الاستخدامات ، فيفضل غسل البرطمان بعمق وتركه من دون غطاء لإزالة أية روائح سابقة، يمكن إعادة تدويرها بطرق متعددة لتحسين منظر منزلك وتنظيمه، مثل تخزين أدوات الحمام والشعر ومستلزمات الأطفال .

استخدامات ذكية للبرطمانات الزجاج الفارغة

برطمانات الزجاج الفارغة تعتبر وسيلة رائعة لتخزين وتنظيم المنزل، وحتى تكون قادر على الاستفادة القصوى من هذه البرطمانات، إليك بعض الأفكار الذكية والمبتكرة:

  • أواني زراعية: يمكن استخدام البرطمانات كأواني لزراعة النباتات الصغيرة والأعشاب داخل المنزل.
  • حافظة بهارات: قوم بملء البرطمانات بمجموعة متنوعة من البهارات وقم بتصنيفها باستخدام ملصقات لتنظيم مطبخك بشكل أفضل.
  • تخزين المواد الغذائية: يمكن استخدامها لتخزين المواد الغذائية مثل الأرز، المكرونة، والسكر والبقوليات للحفاظ على جودتها ومنعها من التعرض للرطوبة.
  • حافظة أدوات الكتابة: يمكن استخدامها لتنظيم وتخزين الأقلام وأدوات الكتابة المتنوعة.
  • شموع يدوية: صب الشمع داخل البرطمان لإنشاء شموع جميلة ورومانسية تستخدم كزينة منزلية.
  • تنظيم الحمام: استخدم البرطمانات لتخزين الأدوات الصغيرة في الحمام مثل القطن والأعواد القطنية.
  • استخدام البرطمان في الهدايا: يمكنك أن تجعل البرطمان جزءًا من الهدية الجميلة بتلوينه من الخارج ووضع أنواع مختلفة من المأكولات أو حلويات عيد الميلاد داخله، ثم تقديمه كهدية مميزة لأصدقائك.
  • استخدام البرطمان في أغراض العناية بالشعر: يمكنك استخدام البرطمان لتنظيم دبابيس الشعر ومشابك الشعر وربطات الشعر بشكل أنيق ومرتب.
أحمد صلاح

أحمد صلاح

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