اوعي ترميهم تاني.. 7 أفكار سحرية لإعادة تدوير برطمان الزجاج من تاني اعرفيهم فورا .. ندمت اني معرفتهاش من زمان

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - البرطمانات الزجاجية من الثوابت المنزلية ، فلا يوجد منزل الا ويحتوي علي العديد من البرطمنات الزجاجية ، حيث نحصل عليها من العديد من المنتجات التي يتم شرائها بشكل اساسي مثل برطمانات الصلصة، المخلل، المربى، والعسل ، ومن الجيد أن هذه البرطمنات متعددة الاستخدامات ، فيفضل غسل البرطمان بعمق وتركه من دون غطاء لإزالة أية روائح سابقة، يمكن إعادة تدويرها بطرق متعددة لتحسين منظر منزلك وتنظيمه، مثل تخزين أدوات الحمام والشعر ومستلزمات الأطفال .

استخدامات ذكية للبرطمانات الزجاج الفارغة

برطمانات الزجاج الفارغة تعتبر وسيلة رائعة لتخزين وتنظيم المنزل، وحتى تكون قادر على الاستفادة القصوى من هذه البرطمانات، إليك بعض الأفكار الذكية والمبتكرة: