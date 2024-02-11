انت الأن تتابع خبر من اجل الشهره ربه منزل تقوم بوصله رقص هي الاقوى وتظهر عضو حساس من جسمها امام الكاميرا اتفرج. على اللبن والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعتبر منصات التواصل الاجتماعي هي ربح لكل الشباب والفتيات ما قامت به هذه الفتاه جعلت الجميع في صدمه كبيره قامت مراهقه تبلغ من العمر 18 عام بخلع ملابسها بالكامل داخل غرفه النوم وعارض اجزاء لا يمكن ظهورها امام الكاميرا من جسمها بالكامل وذلك من اجل البحث عن الشهره والمال

قامت بنشرها عبر صفحتها الرسميه على الفيسبوك ومنصة سناب شات وذلك لتحقيق عدد كبير من المشاهدات والمتابعين عبر صفحتها الرسميه على الفيسبوك شاهد الفيديو بالكامل قبل الحذف.

نالت مراهقه انتقاد الكثير من الجمهور والمتابعين لها عبر صفحتها الرسميه على منصه سناب شات وذلك بسبب ما قامت بنشره عبر صفحتها الرسميه واحتوى هذا الفيديو على لقطات ممنوعه من العرض للفنانه