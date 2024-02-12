انت الأن تتابع خبر بالبكيني ابو فتله ياسمين صبري داخل يخت في البحر تكشف المحظور وتشعل حماس الشباب والمراهقين علي الزواج والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تصدرت الفنانه الكبيره ياسمين صبري وسائل التواصل الاجتماع ومحركات البحث جوا خلال الساعات الماضيه بعد تسريب فيديو لها غير موفق على احد الشواطئ الشهيره بيروت وظهرت الفنانه ياسمين صبري وهي ترتدي البكيني اخضر المقطع وقامت بكشف عن اشياء لا يمكن ظهورها امام الكاميرا جعلت الجميع في حاله كبيره من الصدمه والذهول تابع التفاصيل..

نشرت منصه اليوتيوب خلال الساعات الماضيه فيديو ممنوع من العرض للفنانه الكبيره ياسمين صبري وهي تقوم بقضاء العطله الصيفيه في لبنان وخاصه على شاطئ مدينه بيروت وقامت بكشف عن اشياء لا يمكن ظهورها امام الكاميرا وقامت بوصله رقص دامت لاكثر من ساعه شاهد الفيديو بالكامل قبل الحذف..

حصد الفيديو للفنانه ياسمين صبري على عدد كبير من المشاهدين والمتابعين عبر صفحته الرسميه بعد قيامها بنشر فيديو لها غير ممنوع العرض