انت الأن تتابع خبر بإطلالة جريئة هيا مرعشلي تمارس الإغراء برداء شفاف يكشف ماتحتة بوضوح وبياض صدرها المنفوخ حديث المتابعين... (اتفرج بالصورة) والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نشرت الفنانة هيا مرعشلي عبر حسابها في إنستغرام صورة جديدة ظهرت بها بإطلالة جريئة بالشيفون الأسود وصدر مكشوف، وسدلت شعرها ، مع مكياج ناعم زاد من جمال إطلالتها.

وتفاعل متابعو هيا مرعشلي مع صورتها وأثنو على جمالها وسحرها، كما شبهها البعض بالمغنية نوال الزغبي، بينما أحرجها البعض في انتقاداتهم معتبرين ان اطلالتها جريئة ولا تصح في شهر رمضان.

هيا مرعشلي فنانة لبنانية-سورية تقيم في سوريا، وتنحدر من عائلة فنية جدها الفنان اللبناني إبراهيم مرعشلي، وجدتها الفنان السورية ناهد الحلبي، ووالدها الممثل طارق مرعشلي، ووالدتها الممثلة الراحلة رندا مرعشلي، وتشارك الفنانة هـيا مرعشـلي هذا العام في مسلسل ظل، من بطولة باسل خياط، ولها مشاركات في الكثير من المسلسلات منها: مسافة أمان، دقيقة صمت ،عندما تشيخ الذئاب، وغيرها، وعبر والدها طارق مرعشلي عن فخره بإبنته وبموهبتها التي تجاوزت فنانين جيلها.