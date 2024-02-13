انت الأن تتابع خبر الهشكه سما المصري داخل الحمام بإطلالة قوية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تصدرت الفنانه سما المصري والسائل التواصل الاجتماعي ومحركات البحث جوجل خلال الساعات الماضيه بعد نشرها فيديو عبر صفحتها الرسميه على الفيسبوك تصدر منصات التواصل الاجتماعي وجعل الجميع في حاله كبيره من الصدمه والذهول بسبب ما قامت بنشره تابع التفاصيل..

اشعلت الفنانه سما المصري غرائز الشباب وحماس المراهقين بعد قيامها بتصوير نفسها داخل الحمام وهي تقوم بتغيير ملابسها بالكامل واظهرت جميع مفاتن جسمها قامت بمشاركه هذا الفيديو مع متابعين عبر صفحتها الرسميه و منصة سناب شات شاهد الفيديو بالكامل قبل الحذف..

نالت الفنانه سما المصري انتقاد الكثير الجمهور والمتابعين عبر صفحتها الرسميه بسبب نشرها فيديو ممنوع من العرض..