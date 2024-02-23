انت الأن تتابع خبر البطل وصل.. المومس الفاضلة ملكة جمال تركيا بيرين سات تمارس العلاقة الحميمة أمام الكاميرا بكل جرأة بدون خجل من أحد.. اتفرج والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - الممثله التركيه المشهورة للغايه بيرين سات التي قدمت بطولة المسلسل مع مهند واشتهر المسلسل التركي الرومانسيه كثيرا في تركيا والوطن العربي والعالم

بيرين سات هي ممثلة تركية ولدت في 26 فبراير 1984 في أنقرة حصلت على المكانة الثانية في مسابقة نجوم تركيا التي انضمت إليها خلال فترة التحاقها بجامعة باشكنت، ومن هنا بدأت مشوارها الفني في عالم التمثيل

تداول رواد مواقع السوشل ميديا صورة قديمة للممثلة التركية الشهيرة بيرين سات من أحد أعمالها الدرامية السابقة ظهرت سات في الصورة خلال ممارستها العلاقة الحميمة مع زميلها في مسلسل عطايا الذي تم عرضه على أحد المنصات الإلكترونية.

تجدر الاشارة الى هذه المرة ليست المره الاولى التي تمارس سات العلاقة علناً.

أعرب المتابعين عن غضبهم الشديد و استيائهم من الصورة سبب ظهور الممثلة بشكل فاضح ومنافي للأخلاق.

مؤخراً شاركت بيرين في بطولة مسلسل “عطايا” حيث تم عرضه على أحد المنصات الإلكترونية، وضم 3 أجزاء وحاز على إعجاب الكثير من المتابعين.