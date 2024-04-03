انت الأن تتابع خبر هبة نور بإطلالة أنيقة وتعلق: عيد سعيد (صور) والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نشرت الممثلة السورية هبة نور، مجموعة من الصور الجديدة لها، عبر حسابها الخاص على منصة انستغرام، حيث بدت في غاية الجمال والأناقة.

وظهرت الممثلة السورية في الصور، وهي ترتدي ملابس كاجوال، عبارة عن سروال من الجينز، وكروب توب قصير أسود اللون، مع جاكيت باللون الأسود.

ولبقت على ملابسها حذاء رياضياً باللونين الأبيض والأسود، مع حقيبة يد بيضاء اللون من ماركة كريستيان ديور الشهيرة.

واعتمدت هبة في إطلالتها، تسريحة شعر أبقتها منسدلة على الكتفين، وطبقت ماكياجاً جاء متناسباً مع لون بشرتها وملابسها.

والتقطت الصور من أحد الشوارع، التي يبدو أنها قريبة من مكان سكنها، وعلقت نور على الصور بالقول: عيد سعيد ينعاد عليكم جميعاً بألف خير.

وحصد المنشور حوالى 72 ألف إعجاب وما يزيد على 400 تعليق خلال أقل من 14 ساعة بعد نشره.

ولاقت الصور تفاعلاً كبيراً بين المتابعين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أعربوا عن إعجابهم بجمال هبة وأناقتها، كما أثنوا على رشاقتها وتناسق قوامها.

كما تمنوا لها عيداً سعيداً، وأن يبقى النجاح رفيقها الدائم في حياتها الفنية والخاص.