انت الأن تتابع خبر أمل عرفة ترد على سبب خلافها مع ديمة الجندي (فيديو) والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حلت الفنان السورية “أمل عرفة” ضيفة على الإعلامية السعودية “سارة الدندراوي” في برنامجها ”تفاعلكم“ الذي تقدمه عبر شاشة العربية.

وخلال اللقاء، أكدت الفنانة أمل عرفة أنها لن تغيّر شيئاً في حياتها فيما لو عاد بها الزمن إلى الوراء، موضحةً أن كل ما فعلتها خلال حياتها ناتج عن الوعي في تلك الفترة.

واختارت الممثلة السورية كلاً من زوجها السابق الفنان عبد المنعم عمايري والفنان تيم حسن لتقديم دور البطولة أمامها لوجود كيمياء بينهم.

كما تطرق اللقاء للحديث عن خلافها مع مواطنتها الفنانة ديمة الجندي، لتوضح عرفة أن لا خلاف بينهما كاشفةً أنها كانت باستضافتها قبل أيام.

وتعليقاً على تصريح ديمة في وقت سابق أنه ” أنه هان على أمل عرفة الخبز والملح”، قالت الأخيرة إنها لا تعلم سبب تصريحها هذا، مشيرةً في الوقت ذاته إلى أن الجندي كانت تمر بفترة صعبة عندما قالت ذلك، وكما أبلغتها فقد أجابت بتسرّع على سؤال حول علاقتهما، ووصفتها بأنها ”شقفة من قلبي“.

عرفة كشفت خلال اللقاء عن مشاركتها في عدد من الأعمال الفنية لأسباب مادية بحتة دون أن تسمي أياً منها، موضحةً أنها كانت تمر بضائقة مادية بسبب دخولها مجال الإنتاج، وبعدما فقـدت والدها، قائلة: ”أي شي قبل 2017 لم يكن مثل ما هو بعد ذلك“.

وحول سبب رفضها لفكرة الزواج مجدداً، قالت عرفة أنها تعيش بـ“حالة سلام“ حالياً، مشيرةً إلى أن الأولوية في حياتها لابنتيها، وأن أي شخص يريد أن يدخل إلى حياتها فعليه أن يضيف إليها السلام لا أن يزعجها.