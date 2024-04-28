انت الأن تتابع خبر نسرين طافش بإطلالة تخطف قلوب المتابعين في أحدث ظهور لها (صور) والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - لفتت الفنانة السورية “نسرين طافش” انظار محبيها ومتابعيها على موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرا” وذلك بنشرها صور لها حيث اطلت بإطلالة انيقة المظهر.

واعتمدت في اطلالتها على ارتداء بدل مكون من بجاما ضيقة باللون الرمادي مع جاكيت شتوي باللون البرتقالي الغامق.

تركت شعرها فوق كتفيها مستخدمة ربطة الشعر كما وضعت مكياج بالالوان الترابية الامر الذي اعطاها لمسة جمالية رائعة.

ونشرت الصور من مصر وعلقت على الصور “سحرتني ولا سحرتلي” انتشرت الصور بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي حيث لاقت الصور تفاعل كبير بين الجمهور وعبر الجمهور عن جمال الفنانة وعن نعومة اطلالتها.

من هي الفنانة نسرين طافش؟