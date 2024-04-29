انت الأن تتابع خبر هيفاء وهبي بإطلالة جريئة في أحدث ظهور لها (صور) والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة اللبنانية “هيفاء وهبي” مجموعة من الصور الجديد لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام.”

وظهرت هيفاء وهبي بفستان ذهبي قصير للغاية، ونسقت معه حذاء كعب عالي وحقيبة كتف صغيرة باللون الأسود.

ومن الناحية الجمالية، طبقت مكياج ترابي ناعم وبسيط، وتركت شعرها مسدولاً على كتفيها.

وحظيت إطلالة الفنانة اللبنانية على تفاعل وإعجاب الكثيرين وانهالت التعليقات التي عبر أصحابها عن حبهم ودعمهم لها، وإعجابهم الشديد بحمالها وبإطلالتها.

يذكر أن هيفاء وهبي، مغنية وفنانة استعراضية وممثلة لبنانية من مواليد 10 مارس 1976، والدها لبناني وأمها مصرية.