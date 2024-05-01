انت الأن تتابع خبر ناصيف زيتون بإطلالة مختلفة عن المعتاد في أحدث ظهور له (صورة) والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شارك الفنان السوري “ناصيف زيتون” جمهوره ومحبيه صورة حديثة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”.

وبدا ناصيف زيتون في أحدث إطلالاته في السوشيال ميديا بلوك مختلف عمّا عهده عليه الجمهور لاقت تفاعلاً واسعاً من قبل المتابعين.

ولفت الفنان السوري الأنظار بظهوره مرتدياً قميصاً ملوناً مع نظارات شمسية باللون البنفسجي، معتمداً تسريحة غريبة وملفتة، مرفقاً الصورة برموز تعبيرية لوجه مبتسم وقلب أزرق.

وحظيت أحدث إطلالات ناصيف زيتون بتفاعل كبير من قبل المتابعين حيث انهالت التعليقات التي عبر أصحابها عن محبتهم الكبيرة له مبدين إعجابهم بوسامته.

كما تفاعل معه العديد من المشاهير ومنهم يزن السيد ومنة فضالي وفادي صبيح وصباح الجزائري ونظلي الرواس وديمة الجندي وليليا الأطرش ودانييلا رحمة وآخرين.

يذكر أن آخر أغنيات الفنان ناصيف زيتون كانت أغنية “بالأحلام” التي حققت نجاحاً باهراً حيث تخطت الـ 12 مليون مشاهد خلال نحو شهر ونصف على طرحها وتحتل المرتبة الأولى عبر تطبيق “أنغامي” كأفضل أغنية لبنانية.