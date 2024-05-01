انت الأن تتابع خبر نجوى كرم تلفت الأنظار بأناقتها وجاذبيتها من شاطئ ميامي (صور – فيديو) والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - لفتت نجوى كرم صاحـبة الـ 56 عاما الأنـظار بأناقتها ورقـيها وجـاذبيتها من خلال مشاركتها في افتتاح عرض أزياء الدار الجديد في ميامي.

وجـذبت شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم الأنظار من خلال تلبيتها لدعوة حضـور افتتاح عرض أزياء الدار الجديد الذي اقيم على شاطئ ميامي.

حيث تألقت كرم من خلال الأحتفـالية بفسـتان أبيض أبرز من سحـرها وجـاذبيتها حيث جـذبت انظار جميع الحضـور الذي كان غالبيتهم من كبار الشخـصيات الفنية والاجتماعية البارزة .

وكشفت نجوى عن كواليس مشاركتها في الاحتفالية من خلال فيديو نشرته على مواقع التواصل الاجتماعي حيث ظهرت متألقة بفستان أبيض حرير من اختيار خبير الأزياء العالمي آفو يرماجيان.