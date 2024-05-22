انت الأن تتابع خبر لذة بدون تعب وبأقل التكاليف فطيرة الفطاطري الشرقية بحشوة السجق والجبن، بأسهل طريقة وبدون عجن. استمتع بطعم رائع في كل الأوقات والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يُقدّم وصفة فطير الفطاطري بحشوة السجق والجبن كخيار مثالي لتحضير الفطائر بسرعة وسهولة، وذلك لتلائم مختلف الأوقات خاصةً عندما يكون الوقت محدودًا.

تتميز هذه الوصفة

ببساطتها حيث لا تتطلب عجن أو فرد العجين ويمكن إعدادها في دقائق معدودة.

تحظى الوصفة بشعبية كبيرة بين السيدات اللواتي يرغبن في تحضير الفطائر بأسرع وقت ممكن، حيث تعتمد الطريقة على استخدام رقائق الجلاش كأساس للفطيرة. يتم تسخين الزبدة وخلطها مع الزبادي، الحليب، بيكنج بودر، السكر، والملح للحصول على خليط كريمي يُدهن على الجلاش، مما يضفي عليه طراوة ونكهة لذيذة.

وتتضمن مكونات الحشوة السجق