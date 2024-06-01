انت الأن تتابع خبر مفاجأة نارية أشعلت الوسط الكروي العالمي.. الكشف اخيراً عن قيمة العرض السعودي الجديد لضم محمد صلاح.. رقم فلكي صادم.!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت مصادر لموقع "فوتبول إنسايدر"، بحسب ما أفاد به كيث وينيس، الرئيس السابق لناديي إيفرتون وأستون فيلا، عن تقديم عرض سعودي ضخم للتعاقد مع النجم المصري محمد صلاح،

لاعب ليفربول، وذلك بقيمة تصل إلى 100 مليون جنيه استرليني. وأوضح وينيس أن العرض يشمل 70 مليون جنيه استرليني كدفعة نقدية إضافة إلى 30 مليوناً كمكافآت متغيرة تعتمد على أداء اللاعب.

وأشار إلى أن ليفربول يواجه تحدياً في الحفاظ على خدمات صلاح أو الاستفادة من العرض المالي المغري. لذا، فإن انتقال صلاح قد يمنح ليفربول فرصة لإعادة هيكلة تشكيلته، خاصة بعد رحيل المدير الفني يورغن كلوب. ونوه وينيس إلى أن التعاقد مع صلاح قد يعزز من شعبية الدوري السعودي عالمياً، بفضل شهرة صلاح الكبيرة في الشرق الأوسط.

وذكر وينيس أنه سبق وأن تلقى صلاح عرضاً العام الماضي بقيمة 150 مليون جنيه استرليني من الدوري السعودي، لكن ليفربول فضّل الإبقاء على اللاعب. ومع ذلك، بالنظر إلى الانخفاض في مستوى أداء صلاح والانتقادات الأخيرة الموجهة إليه، قد تزداد فرص رحيله هذا الصيوم.

بالتأكيد، ستكون الأيام المقبلة مليئة بالترقب والإثارة لمتابعة تطورات مصير واحد من أبرز اللاعبين في عالم الكرة القدم الحديثة.