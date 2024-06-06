انت الأن تتابع خبر حلوى تجنن على سفرتك.. طريقة عمل المدلعة بطبقاتها أحلى من الجاهزة بمليون مرة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تبحث ربات البيوت عن التنويع في إعداد وتحضير الحلويات بالشهر الكريم من أجل عدم الشعور بالملل أو تكرار أي وصفة حلوة أكثر من مرة، ولذلك نوفر لكم اليوم أفضل وصفات الحلويات وهي وصفة المدلعة، ومن الجدير بالذكر أن وصفة المدلعة من الوصفات الحلوة التي لا تحتاج إلى الكثير من المقادير المكلفة، ولذلك سنوفر لكم وصفة المدلعة الشهية بالخطوات بطريقة سهلة وغير مكلفةمكونات وصفة المدلعة الحلوة

يمكننا تحضير وصفة المدلعة في البيت من خلال توفير عدة مكونات موفرة، وتتمثل تلك المكونات في ما يلي:

مقادير طبقة البسبوسة:

3 أكواب من السميد.

ثلاث أرباع من السمن السائل.

كوب من الحليب.

200 جرام من السكر.

ملعقتين من جوز الهند.مقادير طبقة الكنافة:

كوب وربع من الكنافة.

ربع كوب من السكر البودرة.

نص كوب من السمن السائل.

مقادير الشربات:

كوب واحد من الماء.

200 جرام من السكر.

ملعقة عصير ليمون صغيرة.

مقادير الحشو:

مكسرات مطحونة.

كراميل.

شوكولاتة.

طريقة عمل المدلعة يمكننا تحضير وصفة المدلعة الحلوة من خلال اتباع عدة خطوات كالآتي: