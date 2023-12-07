نشكركم على متابعتكم خبر مدير “ناسا” يزور مركز محمد بن راشد للفضاء على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 7 ديسمبر 2023 11:51 صباحاً - متابعة – نغم حسن

شارك السيناتور بيل نيلسون، مدير وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا” في جلسة نقاش بعنوان “الفضاء وما بعده: مستقبل استكشاف الفضاء”، نظمها مركز محمد بن راشد للفضاء بالتعاون مع متحف المستقبل، وذلك في إطار زيارته إلى الدولة.

وبحسب “وام”، شهدت الجلسة مشاركة رائدي الفضاء سلطان النيادي وهزاع المنصوري، بحضور سعادة مارتينا سترونغ، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الدولة، وسعادة سالم حميد المري، المدير العام لمركز محمد بن راشد للفضاء، وسعادة خلفان بالهول، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي المستقبل، إلى جانب عدد من الجمهور وممثلي وسائل الإعلام.

وخلال الجلسة التي أدارها سعود كرمستجي، مدير الاتصال الاستراتيجي في مركز محمد بن راشد للفضاء، والتي عقدت في متحف المستقبل، شارك السيناتور بيل نيلسون وجهات نظره الفريدة حول الفضاء.

وأشار إلى أنه “بالنظر إلى الأرض من المركبة الفضائية، نرى عالمًا نابضًا بالحياة دون انقسامات، وهو الأمر الذي يُذكرنا بمسؤولياتنا المشتركة كمواطنين على الأرض”.

وتم خلال الجلسة استعراض وجهات نظر من قبل رائدي الفضاء النيادي والمنصوري، حيث تحدث النيادي عن طبيعة المهمات الفضائية إلى محطة الفضاء الدولية، فيما سلط المنصوري الضوء على المنظر الساحر للأرض من الفضاء.

من جانبها، شددت مارتينا سترونغ، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية ، خلال الكلمة الافتتاحية، على الشراكة القوية بين البلدين، وقالت ” إن تعاوننا في استكشاف الفضاء يعد مثالاً واضحًا على العلاقة القوية التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة بالولايات المتحدة الأمريكية، إلى جانب امتلاكنا طموحات متبادلة في قطاع الفضاء”.

في حين أكد سعادة سالم حميد المري، مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء، أهمية زيارة السيناتور بيل نيلسون، وقال ” يشرفنا زيارة السيناتور بيل نيلسون إلى دولة الإمارات ومركز محمد بن راشد للفضاء إن حضوره يعزز الشراكة القوية لاستكشاف الفضاء بين الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية على مر السنين، أدى تعاوننا مع وكالة ناسا إلى ابتكارات واكتشافات تتجاوز الحدود الوطنية، وهو ما يسلط الضوء على تفانينا المشترك في ريادة مستقبل استكشاف الفضاء”.

كما زار السيناتور بيل نيلسون مقر مركز محمد بن راشد للفضاء، حيث كان في استقباله سعادة سالم حميد المري.

وتضمنت الزيارة جولة إلى غرفة التحكم الأرضية، ومختبرات مركز محمد بن راشد للفضاء، كما تعرف مدير وكالة ناسا على برامج المركز، وأبرز المشاريع التي يعمل عليها، وذلك في حضور عدنان الريس، مساعد المدير العام للعمليات الفضائية والاستكشاف، وعامر الصايغ الغافري، مساعد المدير العام للهندسة الفضائية، وفريق مركز محمد بن راشد للفضاء.