نشكركم على متابعتكم خبر المركز الوطني للأرصاد.. هزة أرضية بقوة 1.9 ريختر في الحلاة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 18 مايو 2024 06:55 مساءً - متابعة سماح اسماعيل

وفقًا للمركز الوطني للأرصاد في دولة الإمارات العربية المتحدة، سجلت شبكة المراقبة الزلزالية الوطنية التابعة له هزة أرضية بقوة 1.9 درجة على مقياس ريختر في منطقة الحلاة بإمارة الفجيرة. هذه الهزة وقعت في الساعة التاسعة و57 دقيقة مساءً بالتوقيت المحلي الإماراتي.

المركز الوطني للأرصاد أوضح أن هذه الهزة الأرضية كانت محسوسة بشكل خفيف في المنطقة المعنية، ولم تسفر عن أي تأثيرات سلبية.